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Kırşehir'de 63 Vatandaş Umreye Uğurlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de 63 Vatandaş Umreye Uğurlandı

Kırşehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek olan 63 kişilik umre kafilesi, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen programla uğurlandı. Programda yapılan konuşmalarda umrenin önemi vurgulanırken, kafile tekbirler eşliğinde dualarla yolcu edildi.

Kırşehir\'de 63 Vatandaş Umreye Uğurlandı
07.01.2024 - 13:33,
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Kırşehir'de umreye gidecek 63 vatandaş uğurlandı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 63 kişilik umre kafilesi için Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve salavatların okunduğu programda konuşan İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Mustafa Yayla, umrenin önemine dikkati çekerek, "Rabbim çıkmış olduğunuz bu kutsal yolda cümlenize hayırlı ve makbul bir umre vazifesi yapmış şekilde evinize dönmeyi nasip eylesin. Allah kabul etsin." ifadesini kullandı.

Yayla'nın konuşmasının ardından 63 kişilik kafile tekbirler eşliğinde uğurlandı.

Kaynak: AA
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