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Kırşehir'de 7 aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de 7 aranan şüpheli yakalandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan 7 şüpheli son 4 günde yakalandı. Operasyonlarda av tüfeği, tabanca, mermi ve bıçak ele geçirildi. Şüphelilere adli ve idari işlem başlatılırken, trafik ihlali yapan sürücülere de ceza kesildi.

Kırşehir\'de 7 aranan şüpheli yakalandı
20.12.2023 - 10:17,
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Kırşehir'de son 4 günde, haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kent merkezinde son 4 günde yapılan uygulamalarda 953 kişi, 335 araç, 5 park kontrol edildi, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hırsızlık, yankesicilik, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit suçlarından aranan 7 şüpheli yakalandı, adresler av tüfeği, tabanca, 6 mermi ve bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, trafik yönünden kusurlu bulunan araç sürücülerine ceza yazıldı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Kırşehir, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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