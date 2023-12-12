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Kırşehir'de Anaokulu Yerli Malı Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Kırşehir'de Anaokulu Yerli Malı Haftası Etkinliği

Kırşehir'de bulunan Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu, yerli malı haftası etkinliği düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen'in katıldığı etkinlikte, minik öğrenciler yöresel kıyafetlerle yerli malı ürünlerini sergiledi. Gülşen, çocuklara yerli malı kullanmanın önemini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırşehir\'de Anaokulu Yerli Malı Haftası Etkinliği
12.12.2023 - 14:16,
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Kırşehir'de anaokulu öğrenci yerli malı haftası etkinliği düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, minik öğrencilerin yerli malı haftası kutlama etkinliğine katıldı.

Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, yöresel kıyafet giyen minik öğrenciler Gülşen'i, idarecileri ve öğretmenleri karşıladı.

Yerli malı ürünlerden oluşan standı gezen Gülşen, öğrencileri kutladı.

Gülşen, "Yerli malı üretim ve kullanımı konusundaki bilincin küçük yaşlarda çocuklarımıza kazandırılması, bizim için çok değerli. Çocuklarımız böyle etkinlikler sayesinde yerli malı kullanmanın değerini daha iyi kavrıyor. Bu etkinlikte emeği geçen idarecilere, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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