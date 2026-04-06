Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de Avukatlar Günü Kutlandı

06.04.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Adliyesi'nde düzenlenen törende avukatlar günü etkinliği gerçekleştirildi.

Kırşehir'de Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırşehir Adliyesi bahçesinde düzenlenen törende, Kırşehir Baro Başkanı İsa Dağıstan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Birçok avukatın katıldığı programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Baro Başkanı Dağıstan, konuşmasında, meslektaşlarının Avukatlar Günü'nü kutladı.

Kırşehir'deki meslektaşlarıyla birlikle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Dağıstan, çeşitli zorluklara rağmen, avukatlık mesleğinin her zaman var olacağını, savunma hakkının insanlık tarihi kadar eski ve vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

Baroya ait hizmet binasını kazandırdıklarını, yeni bir araç daha aldıklarını anlatan Dağıstan, yeni dönemde kış bahçesi, kafeterya, cezaevi satış mağazasını da içine alacak şekilde bina projesi ile konuk evi ve restoran şeklinde tesis kazandırma hedeflerinin de sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Kırşehir Adliyesinde resepsiyon düzenlendi.

Etkinliğe, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, daire amirleri, adliye personeli ve çok sayıda avukat katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:32:05. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.