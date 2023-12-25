Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 Iraklı zanlı sınır dışı edilecek
Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 2 zanlı sınır dışı edilecek. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla önceki gün yakalanan Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yakalanan Irak uyruklu 2 kişi sınır dışı edilecek.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla önceki gün yakalanan Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. A.J.E. ile f.K.L., sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: AA
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