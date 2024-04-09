Kırşehir\'de evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı

Kırşehir'de evden hırsızlık yaptıkları iddia adilin 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ahi Evran Mahallesi'nde bir müstakil evden televizyon çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlılarının Ş.E. ve A.B. olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, Ş.E'nin evinde yapılan aramada bahse konu televizyon ele geçirildi.
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