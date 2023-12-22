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Kırşehir'de FETÖ/PDY Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de FETÖ/PDY Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de FETÖ/PDY üyeliğinden hüküm giyen ve 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ü.A., polis ekiplerince yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kırşehir\'de FETÖ/PDY Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
22.12.2023 - 10:42,
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KIRŞEHİR'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ü. A., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ü.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlünün adresine operasyon düzenlendi. Hükümlü, saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Ceza, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de FETÖ/PDY Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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