Kırşehir\'de İstiklal Marşı\'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

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Kırşehir'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Merkez Yunus Emre Ortaokulu'nda düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okuldaki öğrencilerin katıldığı yarışmada birinci olan 5. sınıfı öğrencisi Yaren Bektaş, eğitim masraflarında kullanılmak üzere kendisine takdim edilen para ödülünü kabul etmeyerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy gibi para ödülünü kabul etmeyeceğini anlatan Bektaş, vatanı, milleti koruyacaklarını, milli ve manevi değerlere de sahip çıkmayı sürdüreceklerini söyledi.

Okulun Müdürü İhsan Yavuz ise bu güzel davranışından dolayı öğrenciyi tebrik ederek, bu tavrın herkese örnek olması gerektiğini vurguladı.