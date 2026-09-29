Kırşehir\'de jandarma, kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlüyü yakaladı

Kırşehir'de jandarma, kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin operasyonuyla saklandıkları adreslerde yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.H. ve H.S. saklandıkları adreslerde operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?