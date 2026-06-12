Kırşehir'de Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı

Kırşehir\'de Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı
12.06.2026 16:44
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Kırşehir'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı, güvenlik vurgulandı.

Kırşehir'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla programı düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Teşkilat tarihçesinin okunmasının ardından mehter takımı kahramanlık türkülerini seslendirdi ve komandolar çeşitli gösteriler sundu.

Programda konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, toplumsal hayatın huzurunu sağlanması ve güven ortamının oluşturulmasında jandarmanın önemli görevler aldığını söyledi.

?Jandarma Teşkilatı'nın, kuruluşundan bugüne kadar hukukun üstünlüğü ve insan haklarına bağlılık anlayışı içerisinde büyük bir fedakarlıkla hizmet verdiğini anlatan Demiryürek, sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi ve gelişen teknolojik imkanları etkin şekilde kullanarak suç ve suçlularla mücadelede başarılı çalışmalara imza atıldığını belirtti.

Demiryürek, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren personele sağlık, başarı ve esenlikler diledi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ise mensubu olmaktan gurur duyduğunu dile getirdiği Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması için hizmetlerine devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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