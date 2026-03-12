Kırşehir\'de Kaçak Alkol Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ve 5 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde bir ikamette yaptıkları aramada 20 litre etil alkol ve 5 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan N.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.