Kırşehir\'de Kaçak Balık Avcılarına İdari İşlem

Kırşehir'de farklı noktalarda kaçak balık avlayan 2 kişiye idari işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yavrulama mevsimi olması nedeniyle son günlerde yasadışı balık avcılığı yapanlara yönelik yapılan ihbarı değerlendirdi.

Çamalak köyü göletinde I.K'yi serpme ağla balık avlarken yakalayan ekipler, Kızılırmak-Kesikköprü mevkisinde ise kaçak balık avlamak için hazırlanan Y.A'yı yakaladı.

Jandarma ekipleri, yasadışı balık avlamak için kullandıkları olta, ağ ve diğer malzemelere el koyarken, 2 kişiye idari yaptırım uyguladı.