Kırşehir'de Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kırşehir'de Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

08.04.2026 02:16
Ramazan Karaaslan için Mucur'da başlatılan arama çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.

Kırşehir'de 2 gündür kayıp olan kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Mucur ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen Ramazan Karaaslan (46), 6 Nisan'da öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmedi. Yakınları, eve gelmeyen Karaaslan için kayıp ihbarında bulundu.

Merkeze bağlı Kesikköprü mevkisine gittiği ve burada kaybolduğu öğrenilen Karaaslan'ın bulunması için bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede ve Kızılırmak kıyılarında yürütülen çalışmalara devam edilirken, arama ve tarama sahasının genişletildiği öğrenildi.

1060 dekar alan ekiplerce tarandı

Kırşehir Valiliği, Merkez ilçe Kesikköprü mevkisinde kaybolduğu bildirilen Karaaslan'ın bulunmasına yönelik arama çalışmalarının, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda ciddiyet ve hassasiyet içerisinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında 6 arama kurtarma personeli ile 40 jandarma personelinin görev aldığı ifade edildi.

Karadan yaya ekipler ve havadan drone desteğiyle geniş bir alanda tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"JASAT ekiplerimizce 470 dekar, AFAD ekiplerimizce ise 590 dekar alan taranmış ayrıca Kızılırmak hattı ve çevresindeki kritik bölgelerde yoğun saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, çevre köylerde belirli aralıklarla anonslar yapılmış, gelen ihbarlar süratle değerlendirilmiş, güvenlik kamerası incelemeleriyle saha verileri birlikte ele alınmıştır. Yürütülen kapsamlı çalışmalara rağmen, şu ana kadar kayıp vatandaşımıza ilişkin kesin bir bulguya ulaşılamamıştır. Süreç, saha taramaları, adli tahkikat, kamera incelemeleri ve vatandaşlarımızdan gelebilecek yeni bilgiler doğrultusunda çok yönlü şekilde takip edilmeye devam edilmektedir. İlgili ekiplerimiz, yeni bir somut bulguya ulaşılması halinde derhal yeniden sahaya intikal edecek hazırlık ve teyakkuz halini muhafaza etmektedir."

Kaynak: AA

Kırşehir, Güvenlik, Güncel, Mucur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Kırşehir'de Kayıp Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
