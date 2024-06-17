Kırşehir'de Kurban Bayramı'nda 197 kişi yaralandı

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Kırşehir'de Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kurban keserken yaralanan 197 kişi hastanere başvurdu.

Dün bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken bıçak ve satır gibi aletlerle 153 kişi yaralandı. Bayramın ikinci günü ise 44 kişi hafif yaralandı.

Yaralananlar, tedavileri için yakınlarının yardımı ya da ambulansla kentteki sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Parmak, el, kol, bacak yaralanmalarıyla gelen vatandaşlar ayaktan tedavi şekliyle kısa sürede taburcu edildi.