Kırşehir'de lise öğrencilerine 'Güvenli gelecek için bilinçli toplum' projesi tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de lise öğrencilerine 'Güvenli gelecek için bilinçli toplum' projesi tanıtıldı

Kırşehir\'de lise öğrencilerine \'Güvenli gelecek için bilinçli toplum\' projesi tanıtıldı

Kırşehir'de, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, lise öğrencilerine 'Güvenli gelecek için bilinçli toplum' projesi hakkında bilgi verildi. Proje kapsamında öğrencilere güvenli eğitim, sağlık okur-yazarlığı, sosyal toplum, spor ve yaşam bilinci gibi konular anlatıldı. Ayrıca, bağımlılıklarla mücadele, toplumsal konularda duyarlı olma, sağlığı geliştirme ve hastalıkları önleme, yeterli ve dengeli beslenme, stres yönetimi gibi konular da değerlendirildi. Etkinliğe katılan yetkililer, öğrencilerin sorularını cevapladı.

31.05.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de lise öğrencilerine "Güvenli gelecek için bilinçli toplum" projesi hakkında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda lise öğrencilerine proje tanıtımı yapıldı.

215 öğrencinin katılığı etkinlikte, "Güvenli gelecek için bilinçli toplum" projesinin öğrencilere katkıları ve topluma etkileri bahsedilirken, öğrencilerin güvenli eğitim, sağlık okur-yazarlığı, sosyal toplum, spor ve yaşam bilinci gibi konular anlatıldı.

Bağımlılıklarla mücadele, toplumsal konularda duyarlı olma, sağlığı geliştirme ve hastalıkları önleme, yeterli ve dengeli beslenme, stres yönetimini, düzenli egzersiz gibi konular değerlendirildi.

Öte yandan etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

Kırşehir, Stres, Spor, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de lise öğrencilerine 'Güvenli gelecek için bilinçli toplum' projesi tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlanıyor Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:22:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de lise öğrencilerine 'Güvenli gelecek için bilinçli toplum' projesi tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement