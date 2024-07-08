Kırşehir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Kırşehir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kırşehir'de bir apartmanın önünden motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Araç sahibi, hırsızlık anının görüntülerini sosyal medyada paylaşarak yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin motosikleti parçalara ayırdığı ve şase numarasını kazıdığı belirlendi. Polis, vatandaşlara güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmadan önce kendilerine iletmeleri konusunda uyarıda bulundu.

08.07.2024 13:39
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Kırşehir'de bir apartmanın önünden motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Medrese Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünden park halindeki motosikletin çalınması üzerine araç sahibi, binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlık anının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ardından çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan 152 saatlik görüntüyü de inceleyen ekipler, zanlıları çalıştıkları iş yerinde yakaladı.

Gözaltına alınan Y.K.Ş, A.A. ve M.A.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden M.A.Ü'nün ikametinde ele geçirilen motosiklette yapılan incelemede, zanlıların yakalanmamak için motosikletin birçok parçasını söktüğü, şase numarasının da bir kısmını kazıdığı tespit edildi.

Öte yandan polis ekipleri, bu tür olaylarda güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmadan önce kendilerine iletilmesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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