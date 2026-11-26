Kırşehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı, araçlar sahiplerine verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de iki ayrı motosiklet hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Polisin teknik ve fiziki çalışmasıyla yakalanan şüphelinin çaldığı motosikletler sahiplerine teslim edildi.
Kırşehir'de motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, olayları gerçekleştirdiği belirlenen A.C.Y'yi operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ???????
Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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