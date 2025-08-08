Kırşehir'de Neşet Ertaş Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırşehir'de Neşet Ertaş Festivali Başladı

08.08.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katıldı. Neşet Ertaş Festivali etkinliklerle devam ediyor.

UNESCO tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali başladı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen program resim sergisinin açılmasıyla başladı.

Ardından Muharrem Ertaş Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Türkmen-Abdal geleneğinin güçlü sesi Bozkırın Tezenesi merhum Neşet Ertaş'ın ismini taşıyan festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Demiryürek, Neşet Ertaş'ın türkü ve bozlaklarıyla halkın sesi olduğunu belirterek, "Anadolu'nun derinliklerinden süzülen irfanı türküleriyle yoğurmuş, bir gönül elçisidir. ?Bu festival vesilesiyle yalnızca Neşet Ertaş'ı anmıyor, aynı zamanda onun şahsında abdallık geleneğini, bozlağın evrensel sesini, türkülerin kuşaktan kuşağa aktarılan mirasını ve Anadolu irfanını da yaşatıyoruz. Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde, kültürel sürekliliğe katkı sunan bir sorumluluk ve aynı zamanda geçmişe duyulan bir vefa borcudur." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da bozkırda yükselen bir çınar olarak Neşet Ertaş'ın bu toprakların sesi, sözün özü, sazın ise nefesi olduğunu, onun türkülerinin Anadolu'yu ve milletin hayatını anlattığını ifade etti.

"Bütün eserleri herkesin anlayacağı şekilde öz Türkçeydi"

Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş babasının hayatı boyunca ayrımcılığın her türlüsüne karşı çıktığını, insancıl bir bakış açısı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Neşet Ertaş, ağzından çıkan her kelimeye dikkat ederdi. Eserlerindeki sözlerde doğru anlaşılıyor mu, bir yanlış anlaşılma olabilir mi diye en ince detayına kadar incelerdi. Bütün eserleri herkesin anlayacağı şekilde öz Türkçeydi. Hangi işi yaparsan yap elinden gelenin en iyisini yapmalısın derdi. Hayatı boyunca üreten, atalarımızdan aldığını kendi dünya görüşü ve bildiği doğruları, eserlerine yansıtarak halkımıza sunan ömrünü bu yolda harcayan birisiydi."

Neşet Ertaş'ın yakın dostu ve adına kitap yazan sanatçı Bayram Bilge Tokel ise merhum Ertaş'ın özel bir insan olduğunu, son 15 yılında gece gündüz beraber olduklarını söyledi.

Daha sonra Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Prof. Dr. Mehmet Çeribaş, İmdat Avşar ve Metin Duran'ın katıldığı bir panel düzenlendi

Festival 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve konserlerle devam edecek.

Kaynak: AA

Müzik Festivali, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Neşet Ertaş, Etkinlik, Festival, Türkiye, Güncel, Unesco, Kültür, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Neşet Ertaş Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi

15:24
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
23:44
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
23:36
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
23:10
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
23:01
Ardan Turan’ın Shakhtar Donetsk’i Panathinaikos ile yenişemedi
Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi
22:49
Mardin’de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
Mardin'de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
22:24
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham 3 maçta tam 4 gol
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham! 3 maçta tam 4 gol
22:15
12 dev adamdan tatsız prova
12 dev adamdan tatsız prova
22:09
Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 18:30:14. #7.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Neşet Ertaş Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.