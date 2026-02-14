Kırşehir'de Park Halindeki Araç Yandı

KIRŞEHİR'de park halinde henüz bilinmeyen nedenle alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Aşıkpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, dün gece saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin alev alev yandığı görüldü.

Haber-Kamera: KIRŞEHŞR,