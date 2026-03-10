Kırşehir'de Ramazan Coşkusu Mahallelere Taşınıyor

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri, Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleştirilen programla devam etti. Geleneksel gösterilerin sergilendiği etkinlikte, çocuklar ve mahalle sakinleri ramazan ruhunu birlikte yaşadı.

Kırşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini ve kültürünü tüm mahallelere yaymak amacıyla etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 9 Mart Pazartesi akşamı Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Köksal ve Adnan Çelik, CHP İl Başkanı Baran Genç, Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, belediye meclis üyeleri ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Kemal Dursun katıldı.

Geleneksel gösteriler ve ikramlar renk kattı

Saat 20.30'da başlayan etkinliklerde davul-zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat oyunu, karaoke ve canlı müzik performansları sahnelendi. Program boyunca çocuklara ve vatandaşlara mısır, pamuk şekeri, lokma ve geleneksel ramazan şerbeti gibi çeşitli ikramlar sunuldu.

"Ramazan ruhunu birlikte yaşıyoruz"

Kırşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, etkinliklerin gelenekselleşmesi açısından çocukların gösterdiği yoğun katılımın önemine değinildi. Açıklamada, "Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle bir arada olmanın, ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Tüm mahallelerimizde bu geleneksel etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" denildi.