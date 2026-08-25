Kırşehir\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Yunus Timleri, ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Güldiken ve Kuşdilli mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 4 şarjör, 40 dolu tüfek kartuşu ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.