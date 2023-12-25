 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir'de şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki

Kırşehir'deki şehit ve gazi dernekleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını protesto etti.

Kırşehir\'de şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki
25.12.2023 - 16:50,
Abone Ol

Kırşehir'deki şehit ve gazi dernekleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını protesto etti.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yazılı açıklamasında, saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Vatan için canlarını siper eden şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini vurgulayan Kılıçaslan, "Bu alçak saldırının hesabı devletimiz tarafından misliyle sorulacaktır, bundan şüphemiz yok. Bizi bu alçak saldırılarla korkutacaklarını ya da susturacaklarını düşünmesinler. Yarınlarından vazgeçenlerin değerli emanetleri sonsuza kadar başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa diledi.

Yaşanan terör saldırılarını şiddet ve nefretle kınayan Kaya, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için kararlılıkla hainlerin üzerine giden TSK mensuplarının her zaman yanında ve arkalarında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırşehir, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki - Son Dakika


17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12
Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26
İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu

Son Dakika
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26 İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu
15:48 İstanbul'da 6 katlı bina çöktü, vatandaşlar canlarını son anda kurtardı
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 18:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement