 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir'de Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırşehir'de kar yağışı sonrası rüzgarın etkili olmasıyla birlikte soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde otomobilleri çalıştırmakta zorlanan şoförler, gece otomobillerini battaniye ile örterek soğuk havadan korumaya çalışıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 2 ile sıfır derece arasında değişirken gece saatlerinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düşüyor. Vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirtiyor.

Kırşehir\'de Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor
29.01.2024 - 23:24,
Abone Ol

Kırşehir'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de kar yağışı sonrası soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehirde etkili olan kar yağışı sonrası rüzgar etkili olmaya başladı. Özellikle sabah saatlerinde şoförler otomobillerini çalıştırmakta zorlanırken, Taksici Mustafa Erensoy; "Bir gün yağış oldu. Sonrasında etkili olan rüzgarla bizler de gece ve sabah saatlerinde otomobillerimizi çalıştırırken zorlanıyoruz" dedi. Taksici Kemal Zobu ise gece otomobilin üzerini battaniye ile örterek soğuk havadan araçlarını korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Şehirde gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 2 ile sıfır derece arasında değişirken gece saatlerinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düşüyor. Vatandaşlar ise soğuk hava nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırşehir, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 01:11:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement