Kırşehir'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de kar yağışı sonrası soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehirde etkili olan kar yağışı sonrası rüzgar etkili olmaya başladı. Özellikle sabah saatlerinde şoförler otomobillerini çalıştırmakta zorlanırken, Taksici Mustafa Erensoy; "Bir gün yağış oldu. Sonrasında etkili olan rüzgarla bizler de gece ve sabah saatlerinde otomobillerimizi çalıştırırken zorlanıyoruz" dedi. Taksici Kemal Zobu ise gece otomobilin üzerini battaniye ile örterek soğuk havadan araçlarını korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Şehirde gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 2 ile sıfır derece arasında değişirken gece saatlerinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düşüyor. Vatandaşlar ise soğuk hava nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi.