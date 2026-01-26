Kırşehir'de "Sömürge Madenciliği" Paneli: Çed Onayı Değerlendirildi - Son Dakika
Kırşehir'de "Sömürge Madenciliği" Paneli: Çed Onayı Değerlendirildi

26.01.2026 09:31  Güncelleme: 10:39
Kırşehir'de siyasi parti ve STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen panelde, altın madeni projesinin çevresel etkileri ve hukuksal mücadele süreçleri ele alındı. Panel sonunda Çimeli ve Körpınar'da bulunan madeni sahasına inceleme gezisi düzenlendi.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir'de siyasi parti ve STK temsilcilerinin desteğiyle düzenlenen "Sömürge Madenciliğine Karşı Ne Yapmalıyız?" başlıklı panelde; kentte yapılması planlanan altın madeni projesine verilen ÇED onayı değerlendirildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan ile birlikte Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Çevre Koruma Platformu ve Kırşehir Kent Konseyi dayanışmasıyla gerçekleştirilen ve CHP, Saadet Partisi, Sol Parti, TİP, Emek Partisi, TKP, DEM Parti ile Emekliler Derneği başkan ve temsilcilerinin de destek verdikleri "Sömürge Madenciliğine Karşı Ne Yapmalıyız?" başlıklı panele katıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, altın madenlerinin çevreye, insan ve diğer canlıların yaşamına vereceği zararlar dile getirilirken; verilmesi gereken hukuksal mücadele süreci konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı Körpınar, Çimeli ve Çuğun köyleri ile Özbağ'da ve Kızılırmak Havzası üzerinde planlanan Türkiye'nin en büyük altın madeni projesine verilen ÇED onayının ardından 30 günlük hukuki süreç kapsamında yapılması gerekenler değerlendirildi.

Panelde, altın madeni projesine karşı açılması planlanan davalarda izlenecek hukuki yollar detaylar paylaşılırken; ÇED kararının iptali, yürütmenin durdurulması talepleri, kamu yararı ilkesi, tarım alanları ve su kaynaklarının korunması ile madencilik faaliyetlerinin çevresel ve toplumsal etkileri başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, dava sürecinde kullanılacak teknik raporlar, bilirkişi incelemeleri ve bilimsel verilerin dosyalara nasıl ekleneceğine ilişkin hukuki strateji paylaşıldı.

Ekicioğlu, panele katkıları dolayısıyla Av. Dr. Fevzi Özlüer'e, Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu Başkanı Mert Yedek'e, TMMOB Hukuk Müşaviri Ferhat Çelepkolu'ya, TMMOB eski Genel Sekreteri Çevre Mühendisi Dersim Gül'e teşekkür etti.

Panelin ardından Çimeli ve Körpınar'daki altın madeni sahasına inceleme gezisinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
