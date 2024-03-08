Kırşehir\'de Sosyal Medyada Satışa Çıkarılan Motosiklet Çalındı, 3 Şüpheli Yakalandı

Hatay ve Osmaniye'de AK Parti İl Kadın Kolları 8 Mart'ı kutladı

Hatay ve Osmaniye'de AK Parti İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım, kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelelerinin süreceğini belirtti. Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Sultan Okur ise 8 Mart'ın emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu vurguladı.