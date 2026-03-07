Kırşehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 45 tapu senedi, ?22 dolu senet, ?50 tabanca fişeği ve ?1 alacak verecek defteri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?