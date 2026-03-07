Kırşehir\'de Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

Kırşehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 45 tapu senedi, ?22 dolu senet, ?50 tabanca fişeği ve ?1 alacak verecek defteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.