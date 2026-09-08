Kırşehir'de törenle 100 koç ve 400 yemlik suluk yüzde 50 hibeyle dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de törenle 100 koç ve 400 yemlik suluk yüzde 50 hibeyle dağıtıldı

Kırşehir\'de törenle 100 koç ve 400 yemlik suluk yüzde 50 hibeyle dağıtıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen törende 100 besiciye yüzde 50 hibe desteğiyle 100 damızlık koç, 59 üreticiye 400 yemlik suluk dağıtıldı. Vali Murat Sefa Demiryürek, kaliteli ve sürdürülebilir hayvancılık için üreticileri desteklemeye devam edeceklerini, 2026'da da 50 üreticiye koç kazandırıldığını belirtti.

Kırşehir'de 100 besiciye yüzde 50 hibe desteğiyle 100 damızlık koç, 59 üreticiye 400 yemlik suluk dağıtıldı.

Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde "Küçükbaş hayvanlarda sağlıklı erkek materyallerle kan değişimi" projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir'in tarım, hayvancılık ve çiftçilikte bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte yaklaşık 360 bin kayıtlı küçükbaş, 300 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan toplam 8 bin 453 işletmenin de alanda faaliyet gösterdiğini aktaran Demiryürek, Kırşehir'in ekonomisi ve kırsal alandaki kalkınması açısından hayvancılığın önem arz ettiğini belirtti.

Üreticinin yanında olduklarını, devlet olarak bu tür çalışmalarla onları desteklemeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz yalnızca hayvan sayısını artırmak değil, daha kaliteli, verimli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir hayvancılık yapısını Kırşehir'de güçlendirmektir. Bu noktada damızlık materyali kalitesi büyük önem taşımaktadır. Bugün dağıtımını gerçekleştireceğimiz damızlık koçlarla üreticilerimizin genetik yapısını güçlendirmeyi, et ve süt verimliliğini artırmayı, kalite ve verim düzeyini artırmayı hedeflemekteyiz. 2026 yılında 50 üreticiye 50 damızlık koç kazandırılmıştır. Bugün ise 100 üreticimize 100 damızlık koç dağıtımını yapacağız."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, hayvancılık alanında üreticilere ciddi destekler sunduklarını, damızlık koçlar ile küçükbaş sayısının artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş ise kentin küçükbaş hayvancılıkta daha üst seviyelere yükselmesi, kalite ve verimlilik seviyesinin geliştirilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kura çekimiyle 100 besiciye yüzde 50 hibe desteğiyle 100 damızlık koç, 59 üreticiye 400 yemlik suluk dağıtıldı.

Kaynak: AA

Murat Sefa Demiryürek, Çiftçilik, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de törenle 100 koç ve 400 yemlik suluk yüzde 50 hibeyle dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Çekmeköy’de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
6 maçta 4 yenilgi almıştı Antalyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi 6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

20:12
İstanbul’da kanlı pusu 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular
İstanbul'da kanlı pusu! 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular
19:46
Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildi
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
19:24
Türkiye’den 12 ülkenin İsrail’e yaptırım kararına ilk tepki
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki
18:57
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
18:53
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 20:28:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de törenle 100 koç ve 400 yemlik suluk yüzde 50 hibeyle dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement