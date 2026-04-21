Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1,2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 1,2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen istihbari çalışmalarda, uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen M.T, operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada ?1,2 kilo kubar esrar ve ??3 hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, halkın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan ve bu başarılı operasyona imza atan İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti.