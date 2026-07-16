Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, şüphelinin kent merkezi yakınlarında ikameti ve iş yerinde yaptıkları aramada 60 gram uyuşturucu madde, 121 sentetik ecza hap, 1 kuru sıkı tabanca ve 21 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.