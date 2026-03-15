Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde tespiti yapılan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, üst aramasında 1387 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.D. ve S.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
