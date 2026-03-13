Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

13.03.2026 15:12
Polis, Kırşehir'de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Kırşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde, polis ekiplerinin devriye görevi sırasında durdurdukları 4 otomobil ile şüphelilerin ikamet ve üstlerinde arama yapıldı.

Ekipler yaptıkları aramalarda, farklı miktarlarda paketlenmiş 23,2 gram çeşitli uyuşturucu madde, 17 sentetik ecza ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

