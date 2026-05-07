Kırşehir\'de Vekaletle Kurban Bağış Standı Açıldı

Kırşehir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle kent merkezinde vekaletle kurban bağış standı açıldı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürütülen 2026 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında bağış stantları kuruldu.

İl Müftü Vekili Uğur Önen ve beraberindekiler, Cacabey Meydanı ve Kapucu Cami avlusunda açılan stantları ziyaret etti.

Önen, vatandaşların kampanyaya gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emanet edilen kurbanların dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve muhtaçlara umut olduğunu belirtti.

Ziyaretlerde, Başkanlık Vaizi Mustafa Sadıkoğlu ile şube müdürleri Yasin Aydemir ve Mehmet Soysal, stantlara gelen vatandaşlara vekaletle kurban işlemi ve süreçleri hakkında bilgi verdi.