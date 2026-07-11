Kırşehir'de WhatsApp Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
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Kırşehir'de WhatsApp Operasyonu: 12 Gözaltı

11.07.2026 12:55
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Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı; gruplara erişim engeli.

Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını WhatsApp gruplarından paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, ilçeler ve bağlantı yollarında icra edilen denetimlerin, uygulama noktalarının bazı WhatsApp gruplarından paylaşıldığı ve bu paylaşımlar nedeniyle bazı sürücülerin denetimlerden kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik çalışmanın ardından operasyon düzenleyen ekipler, 2 grubun yöneticileri İ.K, R.A, M.A, Y.D. ve A.Y. ile burada konum bildirimi yapan A.D, O.A, A.A, S.T, E.A, A.A. ve M.T'yi yakaladı.

WhatsApp gruplarına erişim engeli getirilirken, üyelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan 12 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İncelemede, referans yöntemi ile üye kabul edilen ve toplam 1276 aktif üyesi bulunan 2 grupta, cep telefonu üzerinden jandarma ve polis ekiplerinin görev yerleri, trafik ve asayiş uygulama noktaları, konum bilgilerinin paylaşıldığı belirlendi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Whatsapp, Kırşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Asayiş, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de WhatsApp Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika

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