"Yaşayan Şehir, Kırşehir" Sergisinde Kazananı Ziyaretçiler Belirleyecek

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve kentin doğal, tarihi ve kültürel yapısını sanatın diliyle görünür kılmayı amaçlayan "Yaşayan Şehir, Kırşehir" temalı fotoğraf yarışmasının başvurularının ardından yarışmaya katılım sağlayan isimlerin fotoğrafları, Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde sergileniyor. Yarışmanın birincisi, 6 Şubat 2026 tarihine kadar sergiyi ziyaret edenler tarafından belirlenecek.

Yarışma ile kentin atmosferi; doğal zenginlikleri, mimari dokusu, kültürel değerleri ve sosyal yaşamı fotoğraf karelerine taşındı. Yarışmanın ana hedefi, Kırşehir'in geçmişten bugüne uzanan yaşam kültürünü sanat aracılığıyla gözler önüne sererek, şehrin yerel kimliğinin sanatsal üretimlerle desteklenmesi olarak öne çıktı.