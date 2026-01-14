"Yaşayan Şehir, Kırşehir" Sergisinde Kazananı Ziyaretçiler Belirleyecek - Son Dakika
"Yaşayan Şehir, Kırşehir" Sergisinde Kazananı Ziyaretçiler Belirleyecek

14.01.2026 09:37  Güncelleme: 10:38
Kırşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaşayan Şehir, Kırşehir' temalı fotoğraf yarışmasına katılan eserlerin sergisi açıldı. Ziyaretçiler, 6 Şubat 2026 tarihine kadar oy kullanarak birinciyi belirleyecek.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaşayan Şehir, Kırşehir" temalı fotoğraf yarışmasına katılan eserlerin yer aldığı sergide oy verme süreci devam ediyor. Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan sergide, ziyaretçiler 6 Şubat 2026 tarihine kadar oy kullanabilecek. Yarışmanın birincisi, sergiyi gezenlerin oylarıyla belirlenecek.

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve kentin doğal, tarihi ve kültürel yapısını sanatın diliyle görünür kılmayı amaçlayan "Yaşayan Şehir, Kırşehir" temalı fotoğraf yarışmasının başvurularının ardından yarışmaya katılım sağlayan isimlerin fotoğrafları, Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde sergileniyor. Yarışmanın birincisi, 6 Şubat 2026 tarihine kadar sergiyi ziyaret edenler tarafından belirlenecek.

Yarışma ile kentin atmosferi; doğal zenginlikleri, mimari dokusu, kültürel değerleri ve sosyal yaşamı fotoğraf karelerine taşındı. Yarışmanın ana hedefi, Kırşehir'in geçmişten bugüne uzanan yaşam kültürünü sanat aracılığıyla gözler önüne sererek, şehrin yerel kimliğinin sanatsal üretimlerle desteklenmesi olarak öne çıktı.

Kaynak: ANKA

Kırşehir Belediyesi, Etkinlikler, Kırşehir, Güncel, Kültür, Sanat

