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Kırşehir'de Yılbaşı Öncesi İçki Satışı Yapan İş Yerleri Denetlendi - Son Dakika
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Kırşehir'de Yılbaşı Öncesi İçki Satışı Yapan İş Yerleri Denetlendi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri ve depoları denetledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı kutlama tedbirleri kapsamında tekel bayiler, alkollü mekanlar ve alkol satışı yapan işletmelerde kaçak alkol, iş yeri ruhsatı, içki satışı belgeleri ve bandrol kontrolü gerçekleştirdi. İşletme sahiplerine 18 yaşından küçüklere içki ve sigara satışı yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kırşehir\'de Yılbaşı Öncesi İçki Satışı Yapan İş Yerleri Denetlendi
29.12.2023 - 17:01,
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğünce yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri ve depolar denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kaçak ürünlere yönelik çalışma başlattı.

Yılbaşı kutlama tedbirleri kapsamında tekel bayiler, alkollü mekanlar ve alkol satışı yapan işletmeler denetlendi. Denetimlerde kaçak alkol, iş yeri ruhsatı, içki satışı ile ilgili belgeler ve bandrol kontrolü gerçekleştirildi.

İşletme sahiplerine 18 yaşından küçüklere içki ve sigara satışı yapılmaması, kaçak ve sahte alkol kullanımına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA
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