Kırşehir'de Yılın İlk Altı Ayında Asayiş ve Güvenlik Çalışmaları Paylaşıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de Yılın İlk Altı Ayında Asayiş ve Güvenlik Çalışmaları Paylaşıldı

Kırşehir Valiliği, yılın ilk altı ayına ilişkin asayiş ve güvenlik çalışmalarını açıkladı. Bu dönemde 1245 aranan kişi yakalanırken, 33 bin 390 kişi ve 10 bin 708 araç sorgulandı. Ayrıca, 7 bin 921 kişiye KADES eğitimi verildi ve terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 75 operasyonda 108 zanlı gözaltına alındı ve 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 13 kilograma yakın uyuşturucu madde ve 6 bin 3 sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca, 224 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi ve 21 göçmen kaçakçılığı organizatörüne adli işlem yapıldı.

14.07.2024 17:25
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Kırşehir'de yılın ilk altı ayına ilişkin asayiş ve güvenlik çalışmaları paylaşıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak-haziran arasında 1245 aranan kişi yakalanırken, şok ve huzur güven uygulamalarında 33 bin 390 kişi ve 10 bin 708 araç sorgulandı.

Çalışmalarda, 7 bin 921 kişiye yüz yüze KADES eğitimi verilirken, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 6 ayda düzenlenen 75 operasyonda gözaltına alınan 108 zanlıdan 28'i tutuklandı, uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 13 kilograma yakın uyuşturucu madde, 6 bin 3 sentetik hap ele geçirildi.

Ayrıca, yılın ilk altı ayında 224 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilirken, 21 göçmen kaçakçılığı organizatörüne adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Yılın İlk Altı Ayında Asayiş ve Güvenlik Çalışmaları Paylaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Yılın İlk Altı Ayında Asayiş ve Güvenlik Çalışmaları Paylaşıldı - Son Dakika
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