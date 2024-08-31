Kırşehir'de Zafer Bayramı Kutlamaları Fener Alayı ve Konserle Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırşehir'de Zafer Bayramı Kutlamaları Fener Alayı ve Konserle Gerçekleştirildi

Kırşehir\'de Zafer Bayramı Kutlamaları Fener Alayı ve Konserle Gerçekleştirildi

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı ve konser büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlara esnaf ve ev sahipleri de destek verdi. Fener alayı, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Ardından Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı.

31.08.2024 00:17
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Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi.

Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında bazı esnaf ve evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara destek verdi.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla fener alayı sona erdi.

Daha sonra Kırşehir Belediyesince Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, sanatçılar İshak Asarkaya, Ahmet Tekkuş ve Nurdan İpek, Kaman Belediyesi organizasyonunda ise Cumhuriyet Meydanı'nda Nadide Sultan ve Ahmet Şafak sahne aldı.

Kaynak: AA

Nadide Sultan, Ahmet Şafak, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Zafer Bayramı Kutlamaları Fener Alayı ve Konserle Gerçekleştirildi - Son Dakika

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