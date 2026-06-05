Kırşehir Basın Müzesi'ne Uğur Mumcu'nun Adı Verildi - Son Dakika
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Kırşehir Basın Müzesi'ne Uğur Mumcu'nun Adı Verildi

05.06.2026 10:02  Güncelleme: 11:13
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Kırşehir Belediye Meclisi, Ahi Evran Külliyesi'ndeki Basın Müzesi'nin adını 'Uğur Mumcu Basın Müzesi' olarak değiştirme önerisini oy çokluğuyla kabul etti.

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediye Meclisi, Ahi Evran Külliyesi bünyesinde hizmet veren Basın Müzesi'nin adının "Uğur Mumcu Basın Müzesi" olması yönündeki öneriyi oy çokluğuyla kabul etti.

Kırşehir Belediye Meclisi, haziran ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu yönetiminde gerçekleştirdi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, önceki meclis kararları, imar komisyonu raporları ve çeşitli gündem maddeleri görüşüldü. Toplantının önemli başlıklarından biri de Ahi Evran Külliyesi içerisinde bulunan Basın Müzesi'ne isim verilmesi oldu. Kırşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 19 Mayıs 2026'da açılan müzenin adının "Uğur Mumcu Basın Müzesi" olarak değiştirilmesine ilişkin önerge meclis üyelerinin oyuna sunuldu. CHP, AK Parti ve MHP'li üyelerin katılımıyla yapılan oylamada öneri oy çokluğuyla kabul edildi. Kararla birlikte, Kırşehir doğumlu gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun adı müzeye verildi.

Ahi Evran Külliyesi içerisindeki Sanat Sokağı'nda açılışı yapılan müzede basın tarihine ilişkin materyaller ve Uğur Mumcu Masası yer alıyor. Uğur Mumcu Masası'nda açılan ve ilk imzasını Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun attığı anı defterine müzeyi ziyarete gelen konuklar da duygu ve düşüncelerini yazabiliyor.

Başkan Ekicioğlu, müzenin oluşturulmasına katkı sağlayan ve yıllar içinde biriktirdiği materyalleri bağışlayan Nami Gül'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Basın Müzesi'ne Uğur Mumcu'nun Adı Verildi - Son Dakika

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