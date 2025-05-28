Kırşehir\'den Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Kırşehir'den kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ek kontenjandan kayıt hakkı elde eden 40 hacı adayı için Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu.

Törende konuşan İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Mustafa Yayla, hac yolculuğunun sıradan olmadığını, bu yolculuğun hac ibadeti olduğunu hatırlatarak, Allah'tan hac ve ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Daha sonra 40 hacı adayı aileleriyle vedalaştı.

Yapılan duaların ardından hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.