Kırşehir Esnafindan Fahiş Fiyatlar İçin Farkındalık Kampanyası

Kırşehirli esnaf, temel gıda kampanyasıyla farkındalık çağrısı yaptı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir esnaf fahiş fiyat artışına dikkat çekmek amacıyla mağazasından kıyafet alan vatandaşlara temel gıda ürünlerini hediye ediyor.

Kırşehir'de 20 yıldır esnaflık yapan Arif Harman, temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla farklı bir kampanya başlattı. Harman, mağazasından kıyafet alan vatandaşlara temel gıda ürünü hediye ederek hem ekonomik zorluklara dikkat çekiyor hem de müşterilere destek olmaya çalışıyor. Kendi imkanlarıyla kampanya başlatan Arif Harman, daha önce de eşofman alana tişört, takım alana alt eşofman gibi kampanyalar yaptığını belirterek, "Ben 20 seneden beri aşağı yukarı bu işi yapıyorum. Daha önce mağazamda eşofman alana t-shirt gibi, eşofman takım alana eşofman altı gibi, kontrollü kampanyalar yapmıştım. Bu kez klişenin dışına çıkarak, fahiş fiyatlara karşı bir farkındalık oluşturmak istedim" dedi.

Harman, kampanya kapsamında "Pantolon alana 5 kilogram çay, eşofman takımı alana ise 5 kiloluk Ayçiçek yağı hediye ediyorum. Kırşehir'de esnafların fahiş fiyat uygulayanlara karşı duyarlı olmasını istiyorum. Şehir genelinde kampanya yayıldı ve muazzam hareketlilik oluştu" ifadelerini kullandı.

Murat Kurşun adlı vatandaş ise, yapılan kampanya karşısında şaşırdığını fakat esnafın duyarlı davranmasının önemli olduğunu belirtti. Tüm esnafa çağrıda bulunan Arif Harman ise esnafların haksız kazanç elde edenlere karşı duyarlı olmasının fahiş fiyatlar karşısında da etkili olabileceğin dile getirdi.