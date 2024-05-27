Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Personeli Kentteki Müzeleri Gezdi

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Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığında görevli personel kentteki müzeleri gezdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açılamaya göre, jandarma personeli kentteki müzeleri ziyaret ederek kentin tarihi ve kültürel yapısını inceledi.

İlk olarak Kırşehir Müzesi'ni gezen yaklaşık 100 personel, ardından Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret ederek eserleri inceledi.

Ziyaretlerde, Müze Müdürlüğü ekiplerince jandarma personeline bilgilendirme yapıldı.