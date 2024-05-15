Kırşehir İl Müftülüğü, din görevlilerine vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu ve yaz Kur'an kurslarıyla ilgili seminer verdi - Son Dakika
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Kırşehir İl Müftülüğü, din görevlilerine vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu ve yaz Kur'an kurslarıyla ilgili seminer verdi

Kırşehir İl Müftülüğü, din görevlilerine vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu ve yaz Kur\'an kurslarıyla ilgili seminer verdi

Kırşehir İl Müftülüğü, 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu ve yaz Kur'an kurslarıyla ilgili din görevlilerine seminer verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Galip Akın, vekalet yoluyla kurban kesiminin mazlumların umudu olduğunu belirtirken, yaz Kur'an kurslarının ahlaklı, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmeyi amaçladığını vurguladı.

15.05.2024 12:39
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Kırşehir İl Müftülüğünce din görevlilerine, 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu ve yaz Kur'an kurslarıyla ilgili seminer verildi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı da konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Galip Akın, her yıl yurt içi ve dışında artarak devam eden vekalet yoluyla kurban kesiminin yeryüzündeki bütün mazlumların umudu olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı ile 1993'ten beri yerine getirdiği en önemli faaliyetlerinden birinin de vekaletle kurban kesim organizasyonu olduğunu vurgulayan Akın, "Kurban organizasyonu, maruz kaldıkları zulümlere rağmen kendilerine merhamet eli uzanmayan kardeşlerimize ulaşabilmemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Biz, insanlığın umudu olan bir medeniyetin temsilcileriyiz. İnsanlığa iyilik taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akın, yaz Kur'an kurslarında öğrendikleri ve aldıkları bilginin ömür boyu faydasını gördüklerini, amaçlarının ahlaklı, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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