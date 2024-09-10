Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü: Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Biçimi Önemli - Son Dakika
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Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü: Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Biçimi Önemli

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam biçiminin önemini vurgulayarak hastalıkların önlenmesine dikkat çekti.

10.09.2024 16:48
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Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünden, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam biçiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle hastalıkların önlenmesinin toplum sağlığı açısından önem taşıdığını bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Halk Sağlığı Haftası sloganının "Alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz, sağlıklı besleniyoruz" olduğu anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Endokrinoloji Uzmanı Dr. Himmet Durmaz, beklenen yaşam kalitesine ulaşılması için tüm bireylerin ve toplumun beslenme bilincinin artırılması, sağlıklı beslenmenin yaşam biçimine dönüştürülmesi gerektiğini aktardı.

Toplumun sağlıklı yaşaması ve her yönden gelişmesinin onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasına bağlı olduğunu vurgulayan Durmaz, "Optimal sağlık ve iyilik halinin temeli yeterli ve dengeli, diğer bir deyişle sağlıklı beslenmeye dayalıdır. Bu doğrultuda sağlıklı beslenmedeki amaç, yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlıklı yaşam biçiminin benimsenmesi, fiziksel aktivite alışkanlığı, alkol ve tütün kullanımının önlenmesi sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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