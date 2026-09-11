Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. MASAK verilerine göre şüphelilerle mağdurlar arasında 366 milyon liralık işlem hareketi tespit edildi.

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, spor müsabakalarında yasa dışı bahis suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kırşehir, Ankara ve Ordu'da 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 bilgisayar kasası, 3 SIM kart, 5 USB bellek ve 2 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucu, şüpheliler ile mağdurlar arasında toplam 366 milyon liralık işlem hareketi bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kaman Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan U.T, B.K, Ç.Ö. ve T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kırşehir, Güvenlik, Güncel, Adliye, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler
Rize’de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü 65 yaşındaki teyzenin acı sonu Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü! 65 yaşındaki teyzenin acı sonu
Dünya savaş tarihine geçecek operasyon Dünya savaş tarihine geçecek operasyon
Polisi görünce koşmaya başladı Nefes kesen kovalamaca kamerada Polisi görünce koşmaya başladı! Nefes kesen kovalamaca kamerada
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

11:22
İsmail Kartal’a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı Nedeni pes dedirtti
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
10:47
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon 27 kişi yakalandı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı
10:23
Fenerbahçe’de istifa krizi çözüldü İşte çıkan karar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
10:18
Aşk-ı Memnu’nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti
Aşk-ı Memnu'nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti
09:50
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 11:29:38. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement