Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Artvin Valiliği'nden Kırşehir Valiliği görevine atanan Turan Ergün, Kırşehir'e uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Artvin Valiliği'nden Kırşehir Valiliği görevine atanan Dr. Turan Ergün için Vali Konağı önünde uğurlama töreni yapıldı. Vali Ergün ve eşi Hülya Ergün, tören alanında protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar tarafından uğurlandı.

Vali Ergün, görev süresinde yaşadığı anıları ve kurduğu dostlukları unutmayacağını belirterek helallik istedi. Artvin'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ergün, her görevin bir emanet olduğunu ve her ayrılığın yeni bir hizmet yolculuğunun başlangıcı olduğunu ifade etti. Hizmet etme sorumluluğunu bundan sonra Kırşehir'de sürdüreceğini belirten Vali Ergün, Artvin'de geçirdiği günlerin kendisi ve ailesi için unutulmaz hatıralar arasında yer alacağını söyledi.

Kentte gördükleri sevgi ve güven için Artvinlilere teşekkür eden Vali Ergün ve eşi Hülya Ergün, törenin ardından Artvin'den ayrılıp yeni görev yeri olan Kırşehir'e doğru hareket etti.