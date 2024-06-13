Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Jandarma Teşkilatının 185. yılı dolayısıyla jandarma personeliyle buluştu

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yılı dolayısıyla jandarma personeliyle buluştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, beraberindeki heyet ile kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Vali Buhara'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Buhara, huzur ve güvenliğin teminatı jandarma teşkilatının 185 yıldır değişmeyen vatan aşkıyla millete hizmet ettiğini belirterek, "Gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı en köklü kuruluşlarımızdan biri olan jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gülecen, jandarmanın kentte yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.