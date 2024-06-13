Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Jandarma Teşkilatının 185. yılı dolayısıyla jandarma personeliyle buluştu - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Jandarma Teşkilatının 185. yılı dolayısıyla jandarma personeliyle buluştu

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yılı dolayısıyla jandarma personeliyle bir araya geldi. Vali Buhara, jandarmanın huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu vurgulayarak, başarılar diledi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen ise jandarmanın kentte yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

13.06.2024 15:39
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yılı dolayısıyla jandarma personeliyle buluştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, beraberindeki heyet ile kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Vali Buhara'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Buhara, huzur ve güvenliğin teminatı jandarma teşkilatının 185 yıldır değişmeyen vatan aşkıyla millete hizmet ettiğini belirterek, "Gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı en köklü kuruluşlarımızdan biri olan jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gülecen, jandarmanın kentte yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Jandarma Teşkilatının 185. yılı dolayısıyla jandarma personeliyle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Jandarma Teşkilatının 185. yılı dolayısıyla jandarma personeliyle buluştu - Son Dakika
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