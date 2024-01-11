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Kırşehir Valisi Regaip Kandili için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Regaip Kandili için mesaj yayımladı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Buhara, kandil gecelerinin barış, kardeşlik ve insani ilişkilerin geliştirilmesi için fırsat olduğunu belirtti ve tüm Müslümanların birlik ve kardeşliğine, insanlığın barış ve huzuruna, sevdiklerimizin dirlik ve esenliğine, Filistin'de yaşanan insanlık dramının son bulması için yapılan duaların kabulüne vesile olmasını diledi.

Kırşehir Valisi Regaip Kandili için mesaj yayımladı
11.01.2024 - 17:53,  Güncelleme: 17:55
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Regaip Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

Buhara mesajında, kandil gecelerinin barış, kardeşlik ve insani ilişkilerin geliştirilmesi için fırsat olduğunu belirtti.

Regaip gecesine bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Buhara, "Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak idrak ettiğimiz üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Müslümanların birlik ve kardeşliğine, insanlığın barış ve huzuruna, sevdiklerimizin dirlik ve esenliğine, bilhassa Filistin'de yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulması için yaptığımız dualarımızın kabulüne vesile olmasını diliyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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