Kırşehirli Dağcılar Aladağlar'a Zirve Tırmanışı Yaptı - Son Dakika
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Kırşehirli Dağcılar Aladağlar'a Zirve Tırmanışı Yaptı

Kırşehirli Dağcılar Aladağlar\'a Zirve Tırmanışı Yaptı
19.06.2026 12:52
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Kırşehirli dağcılar, Aladağlar'da zirve tırmanışı gerçekleştirdi, kamp kurarak doğal güzellikleri keşfetti.

Kırşehirli dağcılar, Kayseri, Niğde ve Adana il sınırlarında yer alan Aladağlar'a zirve tırmanışı gerçekleştirerek kamp yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinden 4 dağcı, 2026 yılı il dışı programı kapsamında, ilk olarak Aladağlar Milli Parkı sınırlarında bulunan Emli Vadisi'nde kamp yaptı.

Emli Vadisi'nden yürüyüşe başlayan dağcılar, ormanlık alanların ardından kayalar ve karla kaplı zeminde ilerledi.

Dağcılar, yaklaşık 45 derecelik eğime sahip 300 metrelik kar buz yoğunluğunun bulunduğu etabı geçerek 2 bin 750 metre yüksekliğe tırmandı.

Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar, bir süre dinlenerek kar ve yeşilin tonlarını bütünleştiren doğal güzellikleri inceledi.

Ardından dönüşe geçen dağcılar, yaklaşık 10 saatte 15 kilometrelik yürüyüşle tırmanışı tamamlayarak kamplarına geçtiler.

Dağcılar, 2 günlük etkinliğin ardından Kırşehir'e döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehirli Dağcılar Aladağlar'a Zirve Tırmanışı Yaptı - Son Dakika

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