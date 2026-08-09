Kırtasiye Dükkanında Darp: 6 Kişi Kaçtı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, kırtasiye dükkanına giren 6 kişinin, kasadaki B.D.'yi (43) darbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler aranıyor.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kırtasiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre; iş yerine giren 6 kişi, bir süre raflara baktıktan sonra kasaya geldi. Bu sırada şüpheliler ile kasadaki B.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 6 şüpheli, B.D.'yi darbedip kaçtı. Darp raporu alan B.D., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.