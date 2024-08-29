Kırtasiyeciler hazırlıklarını tamamladı, öğrencileri bekliyorlar - Son Dakika
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Kırtasiyeciler hazırlıklarını tamamladı, öğrencileri bekliyorlar

Elazığ'da bulunan kırtasiyeciler, okulların açılmasına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayarak öğrencileri beklemeye başladı. Kırtasiye işletmecisi, velilere alışverişlerini son günlere bırakmamaları gerektiğini belirtti. Üniversite öğrencisi olan Meryem Aydemir ise yoğunluktan kaçınmak için erken alışveriş yaptığını söyledi.

29.08.2024 23:08
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Kırtasiyeciler hazırlıklarını tamamladı, öğrencileri bekliyorlar

ELAZIĞ - Türkiye'de olduğu gibi okulların açılmasına sayılı günler kala Elazığ'da bulunan kırtasiyeciler, hazırlıklarını tamamlayarak öğrencileri beklemeye başladı.

Elazığ'da yaz tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlıyor. İlkokula yeni başlayacak çocuklar için eğitim, 2 Eylül'de adaptasyon sağlanması adına bir hafta erken başlayacak. Bu çerçevede Elazığ'da bulunan kırtasiyeler, gerekli stoklarını yaparak öğrencileri beklemeye başladı. Okulların açılmasına sayılı günler kala velilere seslenen kırtasiye işletmecisi, alışverişlerini son günlere bırakmamaları gerektiğini belirtti.

Stokları tamamladıklarını belirten kırtasiye işletmecisi Mert Batı, "Yoğunluk yavaş yavaş başladı. Okulların açılmasıyla birlikte bu yoğunluk artacak bundan dolayı velilerimize acele etmelerini öneriyorum. Okullar açıldığında kırtasiyelerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor bir hafta öncesinden alışverişe başlarlarsa kendileri için daha sağlıklı olur. Ortalama bin 200 bin 300 civarından 2 bin liraya kadar ortalama bir set alabilirler. Velilerimizin tercihlerine göre bu fiyatlar artıp azala da bilir. Çanta fiyatları ortalama 600 liradan başlıyor 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor. Ürün olarak öğrencilerimiz, kırtasiye seti, boyalar ve defterleri tercih ediyorlar. Bunların da 2 bin lira civarında fiyatı var. Tercihlere göre bu fiyatlar düşe de bilir yüksele de bilir. Okulların açılması kırtasiyecilerin beklediği bir dönemdir. Bir sene boyunca bu dönem için hazırlık yapılıyor. Bizde hazırlıklarımızı tamamladık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi olduğunu aktaran vatandaşlardan Meryem Aydemir, "Yıllardır buradan alışveriş yapıyorum. Üniversiteye gittiğim için gerekli malzemeleri almaya geldim. Önümüzdeki hafta kırtasiyeler daha yoğun olur fakat ben yoğun olmadan buraya gelerek alışverişimi yaptım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Alışveriş, Elazığ, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırtasiyeciler hazırlıklarını tamamladı, öğrencileri bekliyorlar - Son Dakika

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